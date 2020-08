Coronavirus, Johns Hopkins: 'Oltre 25 milioni i contagi nel mondo' (Di domenica 30 agosto 2020) Sono Oltre 25 milioni i casi di Coronavirus ufficialmente registrati nel mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono circa 842.500. Gli Stati Uniti restano il ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sono oltre 25 milioni i casi di coronavirus ufficialmente registrati nel mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono circa 842.500. Gli Stati Uniti restano il ...

Coronavirus a Napoli, un contagio in salumeria a Salvator Rosa: verifiche Asl

La salumeria, che ieri mattina ha svolto una nuova sanificazione, allo stato attuale non è stata comunque chiusa dall’Autorità sanitaria: «Il negozio è un luogo sicuro. Tuttavia, «è fondamentale notar ...

