Coronavirus Italia, nuovo focolaio scatta la zona rossa. (Di domenica 30 agosto 2020) Tornano le zone rosse in Calabria. Da ieri notte la frazione di Messignadi del comune di Oppido Mamertina é stata dichiarata "zona rossa" con apposita ordinanza della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli che dispone il divieto di allontanamento di tutte le persone residenti e il divieto di accesso nella frazione Messignadi di Oppido Mamertina. Inoltre, stabilisce che nella frazione "sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali" e che "sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali". La decisione è scattata dopo che si è scoperto che ben 13 persone sono risultate positive al Covid 19, tutti componenti di cinque nuclei familiari entrati in contatto con una donna che dopo giorni di febbre è stata sottoposta a tampone ...

