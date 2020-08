Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 30 agosto: morti, contagi, guariti (Di domenica 30 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 30 agosto 2020. È di 24.205 (+1.049) persone attualmente positive, 35.477 morti (+4) e 208.536 (+312) guariti, per un totale di 268.218 (+1.365) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. L’incremento nelle ultime 24 ore è stato di 1.365 contagi, con una frenata rispetto al dato dei 1.444 ... Leggi su tpi

