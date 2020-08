Coronavirus: Iran, 1.754 nuovi casi e 103 morti in 24 ore (Di domenica 30 agosto 2020) ANSA, - TEHERAN, 30 AGO - I casi di Coronavirus in Iran nelle ultime 24 ore sono aumentati di 1.754, portando il totale a 373.570. Lo ha reso noto la portavoce del ministero della Salute. "Finora sono ... Leggi su corrieredellosport

