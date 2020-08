Coronavirus in Toscana: 98 nuovi contagi, oggi 30 agosto. 18 sono rientri dalle vacanze (Di domenica 30 agosto 2020) oggi, 30 agosto, ne sono stati registrati 98 (45 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening). L'età media è di 34 anni circa (il 41% ha meno di 26 anni, il 27% tra 26 e 40 anni, il 24% tra 41 e 65 anni, l' 8% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 67% è risultato asintomatico, il 23% pauci-sintomatico. 24 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 4 per motivi di vacanza (3 Grecia, 1 Spagna). 14 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane Leggi su firenzepost

