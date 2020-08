Coronavirus in Italia, ultime notizie. Frazione di Reggio Calabria dichiarata “zona rossa” (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 23.156 (+121) le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 30 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Frazione di Reggio Calabria dichiarata “zona rossa” – Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emesso, ieri sera, un’ordinanza con la quale ... Leggi su tpi

Corriere : Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora meglio della media conti... - RobTallei : La Francia ha superato l’Italia per numero totale di contagi da coronavirus. - Agenzia_Ansa : Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 d… - z_heinrich : RT @Agenzia_Ansa: Rientrare a #scuola in sicurezza. Ecco le regole per i genitori #Coronavirus VIDEO #ANSA - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Rientrare a #scuola in sicurezza. Ecco le regole per i genitori #Coronavirus VIDEO #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora «meglio» della media continentale Corriere della Sera Coronavirus, la seconda ondata spaventa la Francia. Ungheria: frontiere chiuse da settembre

Sono 24,4 milioni i casi di coronavirus nel mondo secondo la Johns Hopkins University, i decessi quasi 832mila. Gli Stati Uniti registrano un lieve calo ma hanno quasi raggiunto i sei milioni di conta ...

Rientrati da Malta, aspettano il tampone da una settimana: l'odissea di una giovane coppia di Modena

Test Covid in Campania per gli insegnanti, l'odissea dei prof sotto il sole al Frullone Il racconto di un pomeriggio d'agosto sotto al sole cocente e senza ripari, in attesa di sottoporsi al test sier ...

Sono 24,4 milioni i casi di coronavirus nel mondo secondo la Johns Hopkins University, i decessi quasi 832mila. Gli Stati Uniti registrano un lieve calo ma hanno quasi raggiunto i sei milioni di conta ...Test Covid in Campania per gli insegnanti, l'odissea dei prof sotto il sole al Frullone Il racconto di un pomeriggio d'agosto sotto al sole cocente e senza ripari, in attesa di sottoporsi al test sier ...