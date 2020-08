Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 agosto: sempre oltre i mille contagi (Di domenica 30 agosto 2020) Lieve calo dei contagi da Covid-19, 1365, e 4 vittime (ieri +1): è questo il bollettino odierno diramato dal ministero della Salute. Una flessione quella dei nuovi casi (ieri erano +1444) che va comunque rapportato a quello dei tamponi: in 24 ore ne sono stati fatti 81.723 (il totale da inizio emergenza sale a 8.591.341), … L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora meglio della media conti... - Agenzia_Ansa : Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 d… - Corriere : In Europa il contagio sale ovunque. Italia ancora «meglio» della media - CardelliAc : RT @AlbertoLetizia2: L'Italia ha circa 20 nuovi casi di #coronavirus ogni 100.000 abitanti, come Germania e Regno Unito. La #Grecia è a 29… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 30 agosto: tutti i dati aggiornati - -