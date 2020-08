Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 30 agosto 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 30 agosto Secondo giorno di calo dei casi in Italia. I positivi registrati sono stati 1.365 con un numero inferiore di tamponi (81mila rispetto ai 99mila di sabato). La Campania la regione con più casi (+270). Nessuna ha registrato zero contagi. Ecco tutti i dati: Persone che hanno contratto il virus: 268.218 (+1.365)Deceduti: 35.477 (+4)Ricoverati con ... Leggi su newsmondo

