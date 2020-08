Coronavirus in Italia: il bollettino del 30 Agosto 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino dati relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia Dall’inizio dell’emergenza, in Italia hanno contratto il Coronavirus 268.218 persone. Questo numero si intende comprensivo dei 1.365 contagi registrati oggi, domenica 30 Agosto 2020. Sono 24.205, invece, i pazienti attualmente in carico al sistema sanitario nazionale; di questi, 1256 sono ricoverati con sintomi (+83 nelle ultime ventiquattro ore) mentre 86 si trovano in terapia intensiva (+7 rispetto a sabato 29 Agosto). Da Febbraio scorso, 208.536 persone hanno vinto la loro battaglia contro il Covid-19; in questo numero sono compresi i 312 guariti registrati nelle ultime ventiquattro ore. Il ... Leggi su zon

Corriere : Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora meglio della media conti... - Agenzia_Ansa : Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 d… - Corriere : In Europa il contagio sale ovunque. Italia ancora «meglio» della media - sole24ore : #Coronavirus, in Italia oggi 1365 nuovi casi e 4 morti. L'incremento nazionale dei casi è +0,51% (ieri +0,54%). Rap… - PappaletteraF : Coronavirus: 29 nuovi positivi in Sicilia -