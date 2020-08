Coronavirus, in Italia 1.365 nuovi casi e 4 morti (Di domenica 30 agosto 2020) Sono 1.365 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia , a fronte di 81.723 tamponi effettuati. La Regione con l'aumento più significativo di contagi è la Campania, 270,, seguita da Lombardia , ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora meglio della media conti... - Agenzia_Ansa : Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 d… - Corriere : In Europa il contagio sale ovunque. Italia ancora «meglio» della media - augusto_amato : Coronavirus in Italia, il bollettino: 1365 nuovi contagi, scende il numero dei tamponi. Quattro i decessi… - alicejuvelove : RT @sole24ore: Coronavirus, in Italia oggi 1.365 nuovi casi e 4 morti -