Coronavirus, in India record mondiale di contagi in un solo giorno: 78.761. Mentre il governo riapre la metro di New Delhi (Di domenica 30 agosto 2020) L’India ha registrato domenica un nuovo record di casi di Coronavirus, 78.761. E’ il picco più alto mai registrato al mondo in un solo giorno dall’inizio della pandemia, e arriva proprio quando il governo ha iniziato ad allentare le restrizioni per rilanciare l’economia. Annunciata anche la riapertura della metropolitana nella capitale Nuova Delhi. L’India ha oltre 3,5 milioni di contagi e il numero di casi in più rapida crescita di qualsiasi paese al mondo. Ha segnalato più di 75.000 infezioni per il quarto giorno consecutivo. È anche il terzo paese per numero di vittime, dopo gli Stati Uniti e il Brasile. L’India sta ... Leggi su ilfattoquotidiano

