Coronavirus in Campania, i dati del 29 agosto: 270 nuovi positivi (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 29 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 270 nuovi positivi su 6.729 tamponi tamponi effettuati. Sono 270 i nuovi casi di Coronavirus in Campania. È quanto fa sapere l’Unità di crisi regionale. Di questi 270 positivi, rilevati su 6.729 tamponi effettuati, 125 sono casi da rientro dalle vacanze, in … Leggi su 2anews

