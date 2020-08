Coronavirus, in Brasile oltre 120mila morti da inizio pandemia (Di domenica 30 agosto 2020) Sei mesi dopo aver individuato il suo primo caso di Covid-19, il Brasile ha raggiunto la soglia dei 120mila morti. Con una popolazione di 212 milioni di abitanti, il Paese è il secondo più colpito al ... Leggi su tgcom24.mediaset

