Coronavirus, il bollettino del 30 agosto: cosa c’è di positivo (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, la situazione dell’epidemia in Italia: la maggioranza dei pazienti è asintomatica, dati differenti rispetto a maggio. L’analisi delle statistiche L’epidemia di Coronavirus ha decisamente influenzato il modo di pensare di tutti. Il bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia in Italia è diventato ormai un appuntamento fisso. I dati da soli però non bastano, ma vanno inquadrati nel contesto sanitario che sta affrontando la situazione. Nelle ultime 24 ore infatti ci sono stati 1.365 nuovi casi, meno di ieri. Nonostante i casi siano tornati ad essere più di mille al giorno però la situazione è meno critica di quella di Maggio, quando il numero di contagi era simile. I ricoveri, sia in terapia intensiva che in reparto, sono molti di meno, ... Leggi su bloglive

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 agosto: 1.365 nuovi casi e 4 morti nelle ul... - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 30 agosto: 1365 nuovi casi e 4 morti [a cura di AGNESE ANANASSO] [aggiornamento… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 30 agosto: 1365 nuovi casi (ieri erano 1444) e 4 morti (+3) [a cura di AGNESE AN… - bizcommunityit : Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 agosto: 1.365 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore - tvoggi : CORONAVIRUS, 188 POSITIVI E 13 GUARITI IN CAMPANIA Sono 188 i nuovi positivi al coronavirus rilevati ieri in Campan… -