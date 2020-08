Coronavirus: Gb, Glastonbury 2021 si terrà a giugno (Di domenica 30 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 30 AGO - Glastonbury 2021 si terrà il prossimo giugno, non a settembre come ipotizzato in precedenza: dopo la cancellazione dell'edizione di quest'anno - lo scorso marzo, a causa del ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Glastonbury Coronavirus: Gb, Glastonbury 2021 si terrà a giugno – Corriere di Como Corriere di Como Coronavirus: Gb, Glastonbury 2021 si terrà a giugno

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Glastonbury 2021 si terrà il prossimo giugno, non a settembre come ipotizzato in precedenza: dopo la cancellazione dell'edizione di quest'anno - lo scorso marzo, a causa del co ...

Ellie Goulding presenta il concerto in streaming: The Brightest Blue Experience

L'evento pay-per-view in diretta dall’iconica location del Victoria & Albert MuseumDopo l’uscita del suo acclamato quarto album Brightest Blue Ellie Goulding, la star della musica a livello mondiale, ...

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Glastonbury 2021 si terrà il prossimo giugno, non a settembre come ipotizzato in precedenza: dopo la cancellazione dell'edizione di quest'anno - lo scorso marzo, a causa del co ...L'evento pay-per-view in diretta dall’iconica location del Victoria & Albert MuseumDopo l’uscita del suo acclamato quarto album Brightest Blue Ellie Goulding, la star della musica a livello mondiale, ...