Coronavirus, Galli “benedice” il piano Crisanti sui tamponi: 300mila test al giorno per 40 milioni di spesa (Di domenica 30 agosto 2020) Una spesa che deve essere sostenuta. Il professore Massimo Galli appoggia in pieno il piano Crisanti sui test per il Coronavirus, ritenendo inevitabile un investimento come quello proposto dal virologo dell’Università di Padova. Il virologo fautore del modello Veneto ha presentato al ministero un piano di 250-300mila test al giorno. Venti laboratori, uno per Regione, più 20 unità mobili per raggiungere i focolai che spuntano sui vari territori. Il tutto a un costo di 40 milioni. Galli spiega al Fatto che «i conti fatti da Crisanti sono giusti». «Al momento un potenziamento di questo genere non è evitabile», ... Leggi su open.online

