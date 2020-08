Coronavirus Francia: tamponi gratis nelle strade di Parigi (Di domenica 30 agosto 2020) Centri medici temporanei per praticare tamponi ai Parigini saranno disposti da domani, 31 agosto,nelle strade della capitale, in particolare davanti ai municipi degli arrondissement: lo ha annunciato il portavoce del governo, Gabriel Attal Leggi su firenzepost

