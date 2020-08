Coronavirus e scuola, come funziona negli altri Paesi Europei (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, 30 agosto 2020 - Non solo in Italia è conto alla rovescia per il rientro a scuola : anche in gran parte dei Paesi Europei bambini e ragazzi tornano tra i banchi tra numerose incognite e i ... Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Piemonte, un positivo a scuola a Verbania: lezioni sospese - Agenzia_Ansa : #Scuola, un'#autocertificazione dei genitori per gli studenti minorenni per entrare in classe: è la proposta dell'A… - Agenzia_Ansa : Rientrare a #scuola in sicurezza. Ecco le regole per i genitori #Coronavirus VIDEO #ANSA - GabriellaFiocc1 : RT @LaPrimaManina: Battaglioni di giovani italiani hanno girato in Croazia, Spagna, Grecia e in tutte le discoteche italiane senza mascheri… - Gianna47428351 : RT @LaPrimaManina: Battaglioni di giovani italiani hanno girato in Croazia, Spagna, Grecia e in tutte le discoteche italiane senza mascheri… -