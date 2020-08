Coronavirus, Cts: 'La priorità è la riapertura delle scuole, non gli stadi' (Di domenica 30 agosto 2020) Secondo il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo , in questo momento ' la priorità è la scuola , ricominciare le lezioni. Il pubblico per gli eventi sportivi, mi spiace, non è ... Leggi su tgcom24.mediaset

