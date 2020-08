Coronavirus, contagiata nel bagno di un aereo da Milano: lo studio che spiega perché può accadere (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, contagiata nel bagno di un aereo da Milano: lo studio che spiega perché può accadere Secondo un gruppo di ricercatori, con “molta probabilità” una giovane sudcoreana avrebbe contratto il Coronavirus dopo aver utilizzato, a bordo dell’aereo in partenza da Milano, lo stesso bagno di un altro passeggero positivo: quello è stato l’unico momento in cui ha tolto la mascherina. Come accade? Secondo un gruppo di esperti del Soonchunhyang University College of Medicine di Seoul, come illustrato nell’articolo pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases, a cura dei Centri per la prevenzione e il controllo delle ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : #coronavirus Yulia #Tymoshenko contagiata, è grave. Ha la febbre molto alta #ANSA - fanpage : Crede che il Coronavirus sia una bufala: la moglie viene contagiata e muore - MatteoLodavo : @SerglocSergio È vero, la mia fidanzata è stata contagiata dal coronavirus falsificato. - TreStelle1 : Riflessione sul coronavirus: Non essendo medico, nutro forti dubbi sulla certezza che una persona contagiata ma asi… - tifosipalermoit : Il caso di una donna che si è infettata in aereo ha messo in discussione la sicurezza del mezzo di trasporto. Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagiata Coronavirus, contagiata infermiera dell'ospedale di Sulmona Il Messaggero Coronavirus in Europa, il contagio sale ovunque. Italia ancora «meglio» della media continentale

Da oltre un mese in Europa il virus circola di nuovo liberamente. Ma va a diverse velocità. L'Italia, il Regno Unito e la Germania, che ad agosto hanno ricominciato a superare i mille casi al giorno, ...

San Giuseppe Vesuviano, 4 casi di Covid in un giorno: «Ce ne saranno altri, attenti»

Altri quattro contagi in un solo colpo a San Giuseppe Vesuviano, dove i nuovi casi di Coronavirus aumentano giorno dopo giorno. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Catapano: «Stiamo provvedendo ai nece ...

Da oltre un mese in Europa il virus circola di nuovo liberamente. Ma va a diverse velocità. L'Italia, il Regno Unito e la Germania, che ad agosto hanno ricominciato a superare i mille casi al giorno, ...Altri quattro contagi in un solo colpo a San Giuseppe Vesuviano, dove i nuovi casi di Coronavirus aumentano giorno dopo giorno. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Catapano: «Stiamo provvedendo ai nece ...