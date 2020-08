Coronavirus, calano i contagi in Italia. In terapia intensiva 86 pazienti (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, 30 ago – L’odierno bollettino sul Coronavirus del ministero della Salute, fotografa un calo di contagi rispetto a ieri in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi rilevati sono stati infatti 1.365, mentre ieri erano stati 1.444. calano però anche i tamponi effettuati: oggi 81.723, ieri 99.108. Parliamo in ogni caso di un numero molto alto rispetto a quelli segnati nelle settimane passate. Negli ultimi giorni c’è stato infatti un boom di tamponi quotidiani che hanno stracciato i precedenti record. Da questo si evince, visto anche il rapporto tra tamponi fatti e casi rilevati, che anche oggi fortunatamente nella gran parte dei casi i nuovi contagiati sono asintomatici o paucisintomatici. Oggi 4 vittime Le vittime di oggi sono 4, mentre ieri era morta una sola ... Leggi su ilprimatonazionale

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, calano i contagi in Italia: 1365. Le vittime sono 4. Diminuisce il numero dei tamponi #ANSA - Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - Agenzia_Ansa : Le condizioni di Flavio #Briatore sono 'assolutamente stabili e buone': è quanto afferma una nota dello staff dell… - jabbaTM : RT @IlPrimatoN: Le vittime di oggi sono 4 - VivMilano : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, calano i contagi in Italia: 1365. Le vittime sono 4. Diminuisce il numero dei tamponi #ANSA -