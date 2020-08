Coronavirus, bollettino del 30 agosto: 4 morti (totale 35.477), 24.205 positivi, 208.536 guariti (Di domenica 30 agosto 2020) Tra gli attualmente positivi, sono 86 (+7) in cura presso le terapie intensive. 1.251 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 83 pazienti rispetto al 29agosto. 22.868 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi Leggi su firenzepost

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1.365 (contro i 1.444 di ieri) nelle ultime 24 ore. Sale il numero delle vittime, quattro in un giorno (ieri un solo decesso), per un numero ...Sono 270 i positivi in Campania secondo l'ultimo bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID ...