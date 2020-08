Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani: '80 ricoverati, 5 in terapia intensiva' (Di domenica 30 agosto 2020) 'In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 80 pazienti. Di questi, 56 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV 2 e 24 sono sottoposti ad indagini'. Così si legge nel ... Leggi su leggo

