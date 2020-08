Coronavirus, 1.365 nuovi positivi ma i tamponi si riducono. La Campania preoccupa ancora. Quattro i morti – Il bollettino della Protezione civile (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 agosto) Il bollettino del 30 agosto Sono 4 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri, 29 agosto, l’aumento era stato di 1, contro i +9 del 28 agosto. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 35.477. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del Ministero della Salute riporta +1.365 positivi. Il trend torna quindi a scendere: ieri, l’aumento era in linea con il giorno precedente (+1.444 a fronte dei +1.462 di due giorni fa). I nuovi tamponi sono 81.723, per un totale di 8.591.341. A oggi, il bilancio dei positivi dall’inizio del monitoraggio ... Leggi su open.online

