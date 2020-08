Contagi in calo, isolati 1.365 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I malati di Coronavirus sono ancora oltre 24mila (Di domenica 30 agosto 2020) sono 1.365 i nuovi casi di Contagio (ieri erano 1.444) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi, secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 24.205, con un incremento di 1.049 malati rispetto al 29 agosto. Tra gli attualmente positivi, sono 86 (+7) sono in cura nelle terapie intensive, 1.251 sono ricoverati con sintomi, con un incremento di 83 pazienti rispetto al 29 agosto, e 22.868 si trovano in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al giorno precedente ci sono 4 nuovi deceduti che portano il totale a 35.477. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 208.536, ... Leggi su lanotiziagiornale

Agenzia_Ansa : Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 d… - fattoquotidiano : Coronavirus, lieve calo dei contagi: +1.365 in 24 ore, ma con 20mila tamponi in meno. 4 morti. Salgono i ricoveri - ilriformista : Nessuna Regione a contagi zero nel bollettino quotidiano #coronavirus - jokervilma : RT @dukana2: #Covid19 : +1.365 in 24 ore, ma con 20mila tamponi in meno. 4 morti. Salgono i ricoveri - #TornateLiberi con #Zangrillo https:… - dukana2 : #Covid19 : +1.365 in 24 ore, ma con 20mila tamponi in meno. 4 morti. Salgono i ricoveri - #TornateLiberi con… -