Conferenza stampa Mancini: «Non ho avuto contatti con nessun club» (Di domenica 30 agosto 2020) Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, sta parlando in Conferenza stampa in vista degli impegni di Nations League Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, sta parlando in Conferenza stampa, in vista dei prossimi impegni della Nazionale in Nations League. Ecco le sue dichiarazioni: TAMPONI NEGATIVI – «Sono molto contento di essere tornato a Coverciano, nelle ultime ore abbiamo fatto i test e siamo risultati tutti negativi. Ne siamo felici e siamo pronti a lavorare». contatti CON ALTRI club – «Non ho avuto contatti con nessuno quest’estate. Ho iniziato questo lavoro due anni fa, abbiamo fatto bene finora e spero di migliorare ancora. Oggi ... Leggi su calcionews24

Capezzone : +++Oggi SOLO su @laveritaweb+++ Di Maio srotola il tappeto rosso per il ministro degli Esteri di Pechino. No confer… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? A #Coverciano inizia la conferenza stampa del CT Roberto #Mancini #Azzurri #VivoAzzurro - sscnapoli : ?? Domani alle ore 15:00, presso il Palasport di Castel di Sangro, si terrà la conferenza stampa di presentazione di… - AcquaroliF : Seguiteci oggi in diretta, alle ore 19, per la conferenza stampa di presentazione delle liste e dei candidati di Ci… - viciocort : RT @wifiitaliait: ??Piazza WiFi Italia @MISE_GOV @Infratel_Italia fa tappa oggi in @regbasilicata a #Policoro. La rubrica 'Dai Territori' os… -