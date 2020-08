Con i piedi nella Fontana del Gianicolo, multa di 400 euro a italiana di 35 anni (Di domenica 30 agosto 2020) L'hanno trovata con i piedi a mollo nella Fontana del Gianicolo e multata. È successo ieri sera, intorno alle 22.30 quando gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Centro 'ex ... Leggi su leggo

Pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, primo gruppo Centro «ex Trevi» ieri sera intorno alle 22;30 hanno fermato una cittadina italiana di 35 anni appena entrata nella Fontana dell’Acqua Pao ...

Salvati surfisti e canoisti trascinati dalla corrente. Raffiche fino a 30 nodi: diversi gli interventi tra Mezzavalle e Portonovo

ANCONA - Gran lavoro per il gommone della Società Nazionale di Salvamento, specie nel pomeriggio, ieri a tra Portonovo e Mezzavalle. Una giornata caratterizzata dal forte vento di ostro-scirocco, da s ...

