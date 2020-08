Colombia: media, Mancuso non sarà estradato in Italia (Di domenica 30 agosto 2020) ANSA, - BOGOTA', 30 AGO - In una decisione dai forti connotati politici gli Stati Uniti hanno deciso che l'ex capo paramilitare Salvatore Mancuso non sarà espulso verso l'Italia dopo aver scontato una ... Leggi su corrieredellosport

Colombia, 3 morti in nuova strage: la nona in due settimane

New York, 28 ago. (askanews) - Tre persone, tra cui un minore di 13 anni, sono state uccise da uomini armati nel nord-ovest della Colombia, il nono massacro nel Paese dall'11 agosto. I fatti si sono v ...

