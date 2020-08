Claudio Giovannesi: "Raccontare il male è poetico. Nei miei film non condanno chi è sbagliato" (Di domenica 30 agosto 2020) L’innocenza, il desiderio di libertà e il bisogno d’amore. Osservare, intuire, mostrare e cercare di capire dove nasce quello che poi diventa un problema, ma non giudicare mai. Per uno come Claudio Giovannesi, tutto nasce dall’incontro e dall’empatia. Daphne Scoccia, ad esempio, la talentuosa ragazza che è poi divenuta protagonista del suo film “Fiore”, la scoprì mentre lei serviva ai tavoli di un’osteria romana e la stessa casualità, seppur diversa, lo ha portato a scegliere i giovani protagonisti degli altri due film da lui diretti, “Alì ha gli occhi azzurri” e soprattutto “La paranza dei bambini”, con ragazzini trovati tra i vicoli napoletani del Rione Sanità e non solo. ... Leggi su huffingtonpost

