Claudio Bravo e l’indizio social sul trasferimento al Betis Siviglia (Di domenica 30 agosto 2020) Il portiere cileno Claudio Bravo, svincolatosi una settimana fa dopo aver terminato il contratto con il Manchester City, ha pubblicato una foto sul suo Instagram Stories mentre è in attesa di superare gli esami delle visite mediche con il Betis Siviglia. La sua firma per il club di Verdiblanco, quindi, dovrebbe essere ufficializzata a breve. Foto: Instagram L'articolo Claudio Bravo e l’indizio social sul trasferimento al Betis Siviglia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

borghi_claudio : @ballerino20 Eh, non tutti hanno avuto la capacità di fare il classico come lei... lo si capisce dall'Italiano forb… - ROSARIOIMBERGA3 : @claudio_2022 @il Lo invidiano perchè è ricco e se la spassa. Bravo Briatore altri 1000 anni di vita e salute. - adrianobusolin : RT @cinziaspoletini: @claudio_2022 Dei clandestini non gliene frega niente il vero motivo e l’antifascismo portato all esasperazione dai si… - cinziaspoletini : @claudio_2022 Dei clandestini non gliene frega niente il vero motivo e l’antifascismo portato all esasperazione dai… - Wleimmersioni : RT @giuliocolecchia: @stinco_di_santo @FrancoGraziano3 @mauroberruto Bravo Claudio? Hai una visione lucida della situazione. Senza il voto… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Bravo Claudio Bravo e l’indizio social sul trasferimento al Betis Siviglia alfredopedulla.com Sale&Stream / Tenet, Quattro vite e la Sirena

Soggettiva feroce alle spalle degli attentatori e gran carrello sull’anfiteatro. Il commando attacca il Teatro dell’Opera di Kiev. Agenti e terroristi parlano, sparano, uccidono. La platea è sotto sca ...

Milan – Offerta del Betis Siviglia a Claudio Bravo ma il portiere attende i rossoneri

Claudio Bravo si è svincolato dopo l’esperienza al Manchester City e adesso è in cerca di una squadra con cui giocare nella prossima stagione. Sulle sue tracce c’è il Milan che lo vorrebbe come second ...

Soggettiva feroce alle spalle degli attentatori e gran carrello sull’anfiteatro. Il commando attacca il Teatro dell’Opera di Kiev. Agenti e terroristi parlano, sparano, uccidono. La platea è sotto sca ...Claudio Bravo si è svincolato dopo l’esperienza al Manchester City e adesso è in cerca di una squadra con cui giocare nella prossima stagione. Sulle sue tracce c’è il Milan che lo vorrebbe come second ...