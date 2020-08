Cina e Canada scelgono l’Italia per discutere del caso Meng Wanzhou (Di domenica 30 agosto 2020) L’Italia come terra di confine nella nuova “Guerra fredda” fra Stati Uniti e Cina. Il 25 agosto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato a Roma, a Villa Madama, l’omologo cinese Wang Yi. Quella in Italia, come ricordato dallo stesso Wang, è stata la prima tappa di un viaggio in Europa con il … Cina e Canada scelgono l’Italia per discutere del caso Meng Wanzhou InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Cina Canada Lady Huawei: incontro a Roma tra i ministri di Cina e Canada Affaritaliani.it Business news: Canada, Consiglio ricerche mette fine a collaborazione con compagnia cinese CanSino

Ottawa, 30 ago 00:00 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio nazionale delle ricerche (Nrc) del Canada ha reso noto con un comunicato di aver messo fine alla collaborazione per lo sviluppo di un vaccino contr ...

Huawei, 5g, tecnologia e via della Seta: la missione cinese di Wang Yi in Ue

Wang Yi, ministro degli esteri cinese, sta continuando il suo viaggio nel cuore d’Europa per verificare il livello dei rapporti diplomatici tra alcuni stati del Vecchio Continente e Pechino, soprattut ...

