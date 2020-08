Ciclismo, Pinot: “Ho dolori ovunque, ma niente di rotto. Riparto” (Di domenica 30 agosto 2020) “Ho dolori dappertutto, ma per fortuna non c’è nulla di rotto: riparto“. Queste le parole di Thibaut Pinot, uno dei tanti corridori caduti nella prima tappa del Tour de France. Nonostante la caduta e le contusioni riportate, a differenza di altri ciclisti che hanno riportato fratture, lo scalatore francese si è presentato al via della seconda tappa. “Ho avuto risvegli migliori di quello di oggi” ha aggiunto lo scalatore della Groupama, “ieri è stata una delle mie peggiori giornate in sella, e quando e’ finita tra noi corridori c’era molto stress. Ho degli ematomi, e sono preoccupato. Spero col caldo vada meglio“. Leggi su sportface

