Ciclismo, Memorial Pantani 2020: vittoria di Fabio Felline a Cesenatico (Di domenica 30 agosto 2020) Fabio Felline ha vinto l’edizione 2020 del Memorial Pantani, corsa organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia in memoria del Pirata sulle strade che hanno visto crescere lo scalatore romagnolo. A Cesenatico, il corridore dell’Astana ha preceduto allo sprint l’inglese Ethan Hayter (Team Ineos) e il bielorusso Aleksandr Riabushenko (Uae Team Emirates). Un traguardo di tutto rispetto per Felline, che diventa così il primo corridore a vincere per due volte il Memorial Pantani: il suo primo successo nella corsa che ricorda Marco Pantani era arrivato nel 2012. Leggi su sportface

Gazzetta_it : Memorial #Pantani a #Cesenatico: dopo 3 anni torna a vincere @FabioFelline - sportface2016 : #Ciclismo Fabio #Felline ha vinto l'edizione 2020 del #MemorialPantani - news_forlicesen : Ciclismo, il Memorial Pantani si decide in volata: vince Felline - Valdarnopost : #Ciclismo Giornata senza 'Memorial Tortoli' a Montalto - GuidaTVPlus : 30-08-2020 21:20 #RaiSport Ciclismo 2020: Memorial 'Marco Pantani' #Ciclismo #Sport #StaseraInTV -