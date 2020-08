Chiusa la discoteca “Musica” di Riccione: era aperta con la formula “cena e spettacolo” ma si ballava in pista (Di domenica 30 agosto 2020) La formula “cena con spettacolo” aveva permesso una riapertura ieri 29 agosto. Ma quando i carabinieri sono arrivati al Musica, popolare discoteca di Riccione, hanno trovato musica ad alto volume e gente che ballava in pista senza distanziamento. Così è scattato l’obbligo di chiusura. Il Resto del Carlino fa sapere che il locale dovrà restare chiuso per 5 giorni e pagare 400 euro di multa per non aver rispettato il decreto del ministero della Salute, che ha imposto lo stop ai balli fino al 7 settembre. In riviera non è l’unica discoteca che è stata Chiusa: così è stato anche per il Living di Misano Adriatico, la Villa delle Rose, il Byblos. L'articolo Chiusa la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Chiusa la discoteca “Musica” di Riccione: era aperta con la formula “cena e spettacolo” ma si ballava in pista) P… - newtype_Z15 : @RaiNews Quindi dovranno tenere chiusa la discoteca da lunedì a giovedì come pena? Cosa che sarebbe avvenuta comunque? - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus: in pista a ballare alle 5 del mattino senza #mascherina, chiusa discoteca - Profilo3Marco : @Corriere La discoteca doveva essere chiusa come le altre - FabioBruni5 : @Ilconservator Con la discoteca chiusa uno sta a casa con l'hotspot chiuso uno è per strada. Comunque la gestione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa discoteca Chiusa la discoteca “Musica” di Riccione: era aperta con la formula “cena e… Il Fatto Quotidiano Taylor Mega “Discoteche chiuse, assembramenti ovunque”/ “Covid? Io ho il terrore…”

Taylor Mega e la chiusura delle discoteche: “Poi assembramenti ovunque…”. E sul Covid: “Io ho il terrore di finire in ospedale, intubata” Taylor Mega polemica sui social in merito alla chiusura delle ...

Scuole di circo, garage e locali con cubiste. La seconda vita delle chiese dismesse

Le nuove destinazioni d’uso dei templi in cui non «abita» più Dio. Il Vaticano: «No a derive che generino scandalo nei fedeli» CITTà DEL VATICANO. Se in una chiesa non «abita» più Dio, può restare chi ...

Taylor Mega e la chiusura delle discoteche: “Poi assembramenti ovunque…”. E sul Covid: “Io ho il terrore di finire in ospedale, intubata” Taylor Mega polemica sui social in merito alla chiusura delle ...Le nuove destinazioni d’uso dei templi in cui non «abita» più Dio. Il Vaticano: «No a derive che generino scandalo nei fedeli» CITTà DEL VATICANO. Se in una chiesa non «abita» più Dio, può restare chi ...