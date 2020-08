Chiara Ferragni contro l’omofobia: il commento sul film della Disney Onward (Di domenica 30 agosto 2020) Dimostra d’essere una persona con idee, testa, e pensieri intelligenti Chiara Ferragni e non solo un influencer da milioni di followers tutta selfie e pose impostate. Negli ultimi anni pur essendo leader nella rete Chiara si è esposta per molte battaglie sociali e consapevole della sua popolarità ha cercato d’aiutare come possibile anche situazioni critiche come quella recente dell’emergenza Coronavirus. In queste ore Chiara Ferragni ha esposto Chiaramente la sua posizione contro l’omofobia chiarendo che nessun bambino cresce gay se vede due uomini baciarsi anzi può comprendere solo che l’amore può esistere normalmente anche fra due persone dello stesso sesso. Una valutazione, quella ... Leggi su quotidianpost

