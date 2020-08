Chelsea, si pensa a Mendy per sostituire Kepa (Di domenica 30 agosto 2020) Il Chelsea avrebbe individuato in Mendy il sostituto di Kepa Il Chelsea non crede più in Kepa Arrizabalaga e sarebbe ora alla ricerca di un sostituto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Blues avrebbero trovato in Edouard Mendy del Rennes il perfetto erede dello spagnolo. Il Chelsea avrebbe già offerte per l’estremo difensore francese classe 1992 circa 20 milioni di euro. Dopo i grandi rinforzi arrivati in tutte le zone del campo, il club londinese di appresta ora anche a puntellare la porta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CiaCecy : RT @Bubu_Inter: Milan rinnova ad Ibra (38 anni), ok Juve pensa a Dzeko (34 anni), ok Chelsea prende T. Silva (35 anni), ok Inter vuole Kola… - WSMN00 : RT @Bubu_Inter: Milan rinnova ad Ibra (38 anni), ok Juve pensa a Dzeko (34 anni), ok Chelsea prende T. Silva (35 anni), ok Inter vuole Kola… - vituu1908 : RT @Bubu_Inter: Milan rinnova ad Ibra (38 anni), ok Juve pensa a Dzeko (34 anni), ok Chelsea prende T. Silva (35 anni), ok Inter vuole Kola… - NerazzurroFra : RT @Bubu_Inter: Milan rinnova ad Ibra (38 anni), ok Juve pensa a Dzeko (34 anni), ok Chelsea prende T. Silva (35 anni), ok Inter vuole Kola… - SalvoLaroc90 : RT @Bubu_Inter: Milan rinnova ad Ibra (38 anni), ok Juve pensa a Dzeko (34 anni), ok Chelsea prende T. Silva (35 anni), ok Inter vuole Kola… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea pensa Dall’Inghilterra: il Chelsea pensa a Donnarumma MilanLive.it Chelsea, si pensa a Mendy per sostituire Kepa

Il Chelsea non crede più in Kepa Arrizabalaga e sarebbe ora alla ricerca di un sostituto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Blues avrebbero trovato in Edouard Mendy del Rennes il perfetto ere ...

MCKENNIE, LE DIECI COSE CHE SANNO IN POCHI...

Weston McKennie è sbarcato in bianconero, non ci sono dubbi, è un personaggio. In America lo considerano un'icona del soccer, come l'altro talento Pulisic e proprio da questo punto possiamo partire pe ...

Il Chelsea non crede più in Kepa Arrizabalaga e sarebbe ora alla ricerca di un sostituto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Blues avrebbero trovato in Edouard Mendy del Rennes il perfetto ere ...Weston McKennie è sbarcato in bianconero, non ci sono dubbi, è un personaggio. In America lo considerano un'icona del soccer, come l'altro talento Pulisic e proprio da questo punto possiamo partire pe ...