Chanel Totti | diretta Instagram con papà Francesco | “Ti piace mia figlia? Ti sfondo!”

Chanel Totti torna al centro dell'attenzione dopo gli ultimi accadimenti che hanno visto protagonista la giovane figlia 13enne di Francesco Totti e Ilary Blasi. La ragazzina ed il papà hanno realizzato una diretta Instagram dal finale inedito. L'ex capitano della Roma, infatti, non avrebbe preso affatto bene i complimenti di un estimatore della figlia, replicando,...

