Cgil, Landini: 'Contratti senza salario è restaurazione, non rivoluzione' (Di domenica 30 agosto 2020) 'Avremo un incontro con Confindustria il 7 settembre - ha detto Landini - quello che leggo sui giornali non aiuta'.

"L'idea che si possano non rinnovare i contratti e che non debbano distribuire il salario non è una rivoluzione, è restaurazione. E un modo per non rinnovare i contratti". Lo ha detto il segretario de ..."L'idea che nei contratti non si debba aumentare i salari" per il presidente di Confindustria Carlo Bonomi "è una rivoluzione. A me sembra una restaurazione. Teorizzare che in questa fase non si debba ...