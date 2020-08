Cessione Messi – Interviene la Liga e dà ragione al Barcellona: ecco la situazione clausola rescissoria (Di domenica 30 agosto 2020) Quella che ormai sembra una vera e propria telenovela, in grado di accompagnare i tifosi di tutto il mondo per l’intero arco del mercato estivo, si arricchisce di una nuova puntata. Sembra complicarsi l’addio di Messi dal Barcellona. La ‘Pulce’ non si è presentata per effettuare il tampone, senza il quale non potrà allenarsi, forzando ancor di più lo strappo che lo allontanerà dai blaugrana. Foto Getty / PoolDal canto suo però il Barcellona incassa l’appoggio della Liga che è intervenuta a fare chiarezza sulla questione clausola. Secondo ‘Cadena Ser’, la clausola da 700 milioni presente nel contratto di Messi non sarebbe più valida, ma la Liga è di ... Leggi su sportfair

