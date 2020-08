CDS – Napoli, Arkadiusz Milik avrebbe accettato la Roma (Di domenica 30 agosto 2020) L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato e la cessione di Allan diretto verso l’Everton: 30 milioni entreranno nelle casse del Napoli e proprio con quei soldi si tenterà l’assalto a Jeremie Boga. Spazio, poi, anche ad Arkadiusz Milik con il polacco che avrebbe accettato la destinazione Roma: affare ancora da limare tra i club, mentre si discute ancora su quello che sarà l’ingaggio dell’attaccante in giallorosso. In dubbio anche il futuro di Nikola Maksimovic. Fino a qualche settimana fa il rinnovo del difensore con il Napoli sembrava cosa fatta. In seguito, però, la situazione è cambiata. Il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare il ... Leggi su calciomercato.napoli

