Caso Blake: scontri in strada negli Usa, una persona uccisa a Portland durante le proteste (Di domenica 30 agosto 2020) Una persona è stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco al petto durante una manifestazione di protesta anti-razzista nel centro di Portland. Lo riferisce la Cnn, spiegando che gli agenti sono intervenuti dopo aver udito spari intorno alle 20:46 di sabato sera. Nella città dell’Oregon si sono verificati scontri tra i manifestanti di Black Lives Matter e alcuni sostenitori del presidente Donald Trump, anche se al momento non è chiaro se la sparatoria che ha portato alla morte di una persona sia da ricollegarsi a questi scontri. La polizia aveva segnalato in un tweet “alcuni casi di violenza tra manifestanti e contro-manifestanti”. Il tweet riferiva che gli agenti avevano effettuato alcuni arresti e chiesto alle persone di ... Leggi su tpi

