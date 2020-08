Caronia, la dedica d'amore di Daniele Mondello a Viviana e Gioele: 'Siete la mia vita, datemi la forza' (Di domenica 30 agosto 2020) 'amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma il nostro giorno' inizia così la dedica di Daniele Mondello per la moglie Viviana e il figlio Gioele nel giorno del loro 17esimo ... Leggi su tgcom24.mediaset

tempoweb : 'Ora datemi la forza' Dal matrimonio alla nascita di Gioele La dedica d'amore di Daniele Mondello a #vivianaparisi… - maratam5 : Caronia, la dedica d'amore di Daniele Mondello a #Viviana e #Gioele: 'Siete la mia vita, datemi la forza' Penso ch… - msn_italia : Caronia, la dedica d'amore di Daniele Mondello a Viviana e Gioele: 'Siete la mia vita, datemi la forza' -

Ultime Notizie dalla rete : Caronia dedica

Dal matrimonio con Viviana Parisi alla nascita di Gioele. Daniele Mondello racconta in un video e in una lettera - consegnati in esclusiva a NewsMediaset - tutto l'amore e il dolore dopo la tragedia d ...Daniele Mondello dedica una lettera d’amore a Viviana e Gioele, trovati morti nei boschi di Caronia: “Siete la mia vita, datemi la forza”. “Amore mio, oggi è il 30 agosto. Non un semplice giorno, ma ...