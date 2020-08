Campania, oggi 270 nuovi casi. La metà deriva dai rientri dalle vacanze (Di domenica 30 agosto 2020) Schizzano i contagi in Campania. oggi si registrano altri 270 casi (su 6.729 tamponi). Circa la metà deriva dai rientri dalle vacanze (58 dalla Sardegna e 67 dall’estero). L’Unità di Crisi della Regione ha diramato una nota sull’epidemia: “Come noto, la Regione Campania, nella prima fase COVID19, ha adottato strategie caratterizzate ad una attenta analisi previsionale finalizzate ad arginare l’infezione che unitamente al lockdown hanno caratterizzato questa Regione come una di quelle con la più bassa diffusione ed incidenza di infezione da SARS-COV-2 tra la popolazione. In questa seconda fase, che origina dalla riapertura delle attività e delle frontiere e dal rientro dalle ... Leggi su ilnapolista

