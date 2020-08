Campania, è record di contagi: mai così tanti. Il bollettino di oggi (Di domenica 30 agosto 2020) Mai così tanti contagi negli ultimi mesi. Boom di casi di Coronavirus in Campania oggi, domenica 30 agosto. Secondo il bollettino fornito dall’unità di crisi della Regione sono 270 i positivi di oggi su 6.729 tamponi. 82 in più di ieri ma con 2.370 tamponi in più effettuati. Non ci sono decessi ma ci sono … L'articolo Campania, è record di contagi: mai così tanti. Il bollettino di oggi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

