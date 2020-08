Campania, arriva il maltempo e scatta l’allerta: gli orari e le zone interessate (Di domenica 30 agosto 2020) arriva il maltempo e scatta l’allerta meteo sulla Campania. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valevole dalle 9 alle 18 di domani sulle zone 1,3,5,6 con particolare riferimento alla fascia costiera. Allerta meteo per vento in Campania Si raccomanda alle autorità competenti di porre … L'articolo Campania, arriva il maltempo e scatta l’allerta: gli orari e le zone interessate Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

zeitblomserenus : @Bohemian_322 @MarceVann Secondo me non è vero. Non ho simpatia per Salvini e L idea di querelare per un sondaggio… - CalaminiciM : @annamaria_ff @P_M_1960 Pomigliano non arriva a 30 mila abitanti . La Campania ne siamo quasi 6 milioni però - IAMCALCIOSALERN : Giffonese: arriva l'esterno Del Prete - cesarebrogi1 : RT @lorenzodalai: Dalla Campania arriva lo stop al progetto di #Salvini, che voleva la #Lega come partito nazionale. Secondo l'ultimo sonda… - scavuzzo47 : RT @lorenzodalai: Dalla Campania arriva lo stop al progetto di #Salvini, che voleva la #Lega come partito nazionale. Secondo l'ultimo sonda… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania arriva Campania, arriva il maltempo e scatta l'allerta: gli orari e le zone interessate Teleclubitalia.it Regionali Campania 2020, Forza Italia congela le liti: Tajani con Caldoro per presentare i candidati

I sondaggi pur se da prendere con le molle indicano che Forza Italia può essere la prima forza politica del centrodestra in Campania davanti a Fratelli d'Italia e Lega. Notizie rassicuranti dopo setti ...

Scuola e Covid, duello tra Pd e Azzolina. Le 5 Regioni che vogliono aprire dopo

Tornano i camion militari a Nembro: ma questa volta non è un corteo di bare. Trasportano i nuovi banchi monoposto che garantiranno l’apertura in sicurezza delle scuole in quello che è stato uno dei co ...

I sondaggi pur se da prendere con le molle indicano che Forza Italia può essere la prima forza politica del centrodestra in Campania davanti a Fratelli d'Italia e Lega. Notizie rassicuranti dopo setti ...Tornano i camion militari a Nembro: ma questa volta non è un corteo di bare. Trasportano i nuovi banchi monoposto che garantiranno l’apertura in sicurezza delle scuole in quello che è stato uno dei co ...