Campania, allerta della Protezione civile: Dalle 9 di domani vento forte e mare agitato (Di domenica 30 agosto 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valevole Dalle 9 alle 18 di domani sulle zone 1,3,5,6 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento) con particolare riferimento alla fascia costiera. “Si raccomanda alle autorità competenti – è scritto in una nota – di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi rispetto alle sollecitazioni dei venti e del mare e di prestare attenzione al verde pubblico, alle ... Leggi su ildenaro

I Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 51enne di origini bulgare già noto alle forze dell’ordine. I militari, allertati da una chiamata al “112”, s ...

Ercolano al voto, il grillino «in pensione» attacca gli ex alleati: «Escludere la civica pezzotto»

Ercolano. Il grillino “in pensione” Gennaro Cozzolino pronto a denunciare al Tar Campania presunte anomalie sulla composizione delle liste della coalizione del sindaco Ciro Buonajuto e dei suoi «avver ...

