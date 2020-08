Calciomercato Palermo, grandi manovre sul binario mancino: Niccolò Corrado ad un passo dal club rosa. I dettagli (Di domenica 30 agosto 2020) Il Palermo sempre più vicino a Niccolò Corrado.Il giovane terzino sinistro, di proprietà dell’Inter, sembrerebbe avere scelto il Palermo di Boscaglia, nonostante ci fossero diversi club di Serie B a corteggiarlo, tra cui la Virtus Entella, l’ultima squadra allenata dal nuovo tecnico rosanero prima di approdare alla corte del binomio Mirri-Di Piazza.In teoria il trasferimento del giocatore dovrebbe avvenire “attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto” si legge nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Da definire ancora i dettagli dell'operazione relativamente allecifre. Dunque, se tutto andrà a buon fine, Corrado già dalla prossima settimana potrebbe raggiungere il ... Leggi su mediagol

