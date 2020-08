Calciomercato Milan, è fatta per Tonali: i dettagli dell’accordo con il Brescia [CIFRE] (Di domenica 30 agosto 2020) Calciomercato Milan – Colpo di scena sul futuro del centrocampista Sandro Tonali. Sembrava praticamente fatta per il trasferimento del calciatore del Brescia all’Inter, poi l’incertezza del club nerazzurro ha permesso l’inserimento del Milan. In poco tempo è stato raggiunto l’accordo definitivo, importante rinforzo per il tecnico Stefano Pioli che si assicura un calciatore per il presente e per il futuro. Ecco tutti i dettagli del contratto. Alle Rondinelle 10 milioni di euro per il prestito più 20 per il riscatto, l’operazione complessiva è stata di 30 milioni di euro. Il calciatore non ha mai avuto dubbi sul Milan, in poco tempo le parti hanno raggiunto l’intesa. Già nelle ... Leggi su calcioweb.eu

