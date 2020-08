Calciomercato Juve, Pirlo chiama Dzeko: le parole del Maestro al bosniaco (Di domenica 30 agosto 2020) Il Calciomercato inizia a scaldare i motori e le pagine dei quotidiani. La Juventus vuole rinforzare l’attacco e Pirlo ha deciso di affidare le chiavi della squadra a Edin Dzeko. La Juventus sta effettuando vari sondaggi per puntellare una squadra già ricca di talenti e plurititolata. I bianconeri vorrebbero rinforzare per primo il reparto offensivo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Arkadiusz Milik non rientra nei piani del Napoli e per questo andrà via nel corso di quest'estate. La Juventus ha da tempo un accordo con l'attaccante polacco, ma Andrea Pirlo preferirebbe Edin Dzeko, ...Ora è ufficiale: Weston McKennie è un nuovo giocatore della Juventus. L'ha comunicato la società bianconera sui propri canali. Il centrocampista statunitense,classe '98, arriva in prestito oneroso dal ...