Calciomercato – Il Bayern può ancora prendere Perisic: i dettagli (Di domenica 30 agosto 2020) Bayern Monaco sempre interessato a Ivan Perisic Uno dei protagonisti del Triplete con il Bayern Monaco, Ivan Perisic è ancora in attesa di capire se continuerà a rimanere in Germania oppure se tornerà all’Inter dove potrebbe anche rimanere. “Il diritto di riscatto a favore dei bavaresi, per 20 milioni, è scaduto a metà maggio. Nel frattempo, però, il croato ha continuato a giocare, spesso da titolare, pure nella fase finale di Champions. Insomma, con uno sconto, il Bayern potrebbe convincersi a trattenerlo” (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo Calciomercato – Il Bayern può ancora prendere Perisic: i ... Leggi su intermagazine

fcin1908it : Cds - Inter, il Bayern potrebbe trattenere Perisic. Il grande candidato al sacrificio... - - alepozzetti : ??Giro di centrocampisti in corso: Il #Liverpool spinge col #Bayern per #ThiagoAlcantara Il #Barcellona tratta coi… - internewsit : Brozovic nel mirino del Bayern Monaco: 2 motivi. Inter, colpo stile Perisic - - sportli26181512 : Bayern Monaco, Lewandowski: 'Meritavo il Pallone d'Oro': Robert Lewandowski, attaccante del Bayern...… - sportli26181512 : Champions League, la squadra della stagione: Gomez unico ‘italiano', escluso Ronaldo. C’è invece Messi: Dopo la vit… -